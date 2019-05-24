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ALES sonuçları açıklandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) sonuçları ve adayların sınav esnasında kullandığı soru kitapçıkları açıklandı.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) sonuçları ve adayların sınav esnasında kullandığı soru kitapçıkları açıklandı.


5 Mayıs'ta yapılan ALES'in sonuçları ve adayların cevap kağıtları yayımlandı. Sınava giren adaylar, soruların doğru cevaplarını, verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek.

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