Alevi İnanç Birliği Vakfından Ertürk'e ziyaret

Alevi İnanç Birliği Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret etti.

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve katılımcı yönetim anlayışıyla fark oluşturan Kahramankazan Belediyesi, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Alevi İnanç Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Ali Ekber Tombakoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Şükrü Nesimioğlu, Başkan Ertürk'ü ziyaret etti. Başkan Ertürk, makamında ağırladığı misafirlerine yaptıkları çalışmalar ile yapımı devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaret kapsamında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Ertürk, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Tombakoğlu ve Nesimioğlu'na teşekkür etti. Tombakoğlu ve Nesimioğlu da gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı Başkan Ertürk'e teşekkür etti.