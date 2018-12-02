İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alevi İnanç Birliği Vakfından Ertürk'e ziyaret

Alevi İnanç Birliği Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti.

Alevi İnanç Birliği Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ü ziyaret etti.


Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve katılımcı yönetim anlayışıyla fark oluşturan Kahramankazan Belediyesi, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Alevi İnanç Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Ali Ekber Tombakoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Şükrü Nesimioğlu, Başkan Ertürk'ü ziyaret etti. Başkan Ertürk, makamında ağırladığı misafirlerine yaptıkları çalışmalar ile yapımı devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaret kapsamında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Ertürk, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Tombakoğlu ve Nesimioğlu'na teşekkür etti. Tombakoğlu ve Nesimioğlu da gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı Başkan Ertürk'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.