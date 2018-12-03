Aleyna Tilki, engelliler için söyledi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, açılış için gün sayan Karşıyaka Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri içinde projelendirilen ve engelli çocuklara hizmet verecek olan kreşin müjdesini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde verdi. Yaşar, “Engeller ortadan kaldırıldığında sizlerin neler başarabildiğinin en yakın tanığıyım. Biliyorum ki engel bürokrasi ve empati yapamamak” dedi.

Yenimahalle Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşları pop müziğin sevilen ismi Aleyna Tilki ile bir araya getirdi.Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde “Engelleri Birlikte Aşalım" sloganıyla düzenlenen konsere, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başar Bal, Erhan Aras ve Hüseyin Boran katıldı.

Saatler öncesinden salonu doldurdular

Saatler öncesinden salonu tıklım tıklım dolduran katılımcılara, konser girişinde ışıldak hediye edildi. Kukla gösterisiyle başlayan konserde, vatandaşlar Türk bayrağı ve ışıldaklarıyla görsel bir şölene imza attı. Down Sendromlu Cevdet Kotan da kendi kitabı “Sizden Bir Fazlayım”ı Başkan Yaşar'a hediye etti. Engellilere seslenen Başkan Yaşar, “Görüyorum ki artık bu salonlara sığmıyoruz. İnşallah 2019'da açılışını yapacağımız Gazi Mustafa Kemal Kapalı Spor Salonu'nda 5 bin kişilik salonumuzla bu etkinlikleri yapacağız” diyerek başladı.

Engelli çocuklara anaokulu müjdesi

Ülkesini ve Yenimahalle'yi çok sevdiğini de dile getiren Yaşar, engelli çocuklara bir de müjde verdi.Yaşar, “Ağabey olmak zordur, kardeş olmak zordur bunların sorumluluğu vardır ben o sorumluluğun bilinci ile sizlere 10 yıldır hizmet ediyorum. Engelli, engelsiz kimseyi ayırt etmeden herkesi kucakladım. Kreşler, kültür merkezleri, belediye hizmet alanları, etüt merkezleri, parklar ve engelli merkezleri yaptık. Hepsi güzel bir Türkiye için, çocuklarımızın geleceği için. Engelliler yaşam merkezini hizmete geçirdik, belediye olarak engelliler birimini ilk defa biz kurduk. Yenimahalle'de engellilerimizi tespit edip sorunlarıyla ilgilendik. Ocak ayının son haftasında Türkiye'de ilk defa engelliler kreşini açacağız. Bunun da müjdesini vermek istedim” diye konuştu.

Yenimahallelileri kendine hayran bıraktı

Konuşmanın ardından Yetenek Sizsiniz Programı'nda balon gösteriyle hafızalardan silinmeyen Burhan Baysan, engelli çocukları tek tek sahneye davet ederek, ilginç balon şekilleriyle beğeni topladı.

Yapılan gösterilerinin sonunda Aleyna Tilki, başkentlilerin alkışları eşliğinde sahneye çıktı. Sesiyle ve dansıyla Yenimahallelileri kendine hayran bırakan Tilki, pop şarkılarının yanı sıra türkü de söyledi.

Yenimahalle'de engellilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Tilki, “Bizi engelleyen bedenimiz olamaz önemli olan ruhumuzun özgürlüğüdür” dedi.