Ali İhsan Negiz'in öğrencileri Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası'nda 11 madalya kazandı

İstanbul'da düzenlenen Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası'nda Milli Takım Antrenörü Ali İhsan Negiz'in sporcuları dört altın, bir gümüş, altı bronz madalya kazandı.

Selimhan Aksoy, Emre Talha Evin, Öykü Ertuğ, Bilgenur Karakurt, Sude Yaren Uzunçavdar, Nurcihan Ekinci turnuvada bronz madalya, Ahmet Boğaçhan Ceylan gümüş madalya kazanırken; Mustafa Taşdelen, Sıla Irmak Uzunçavdar, Cüneyt Gökalp ve Rüveyda Nur Evin şampiyonluğu gögüsledi.

Aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü‘nün teknik direktörü Ali İhsan Negiz yaptığı açıklamada, “2023 yılının ilk uluslararası turnuvasında aldığımız madalyalar bu yılın bizim için oldukça iyi geçeceği anlamına geliyor. Geçen yıl Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşadık, bu yıl hedefimiz yine tüm turnuvalarda zirvede olmak ve 2024 Paris Olimpiyatları için kota almak” ifadelerini kullandı.