Ali Kan, Azerbaycan Kick Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi oldu

Azerbaycan'da yaşayan Türk Gazeteci Ali Kan, Azerbaycan Kick Boks Federasyonu'nda yapılan seçimlerin ardından, Azerbaycan Kick Boks Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Azerbaycan Kick Boks Federasyonu'nda yapılan seçimlerin sonunda Türk Gazeteci Ali Kan, Yönetim Kurulu üyeliğine girdi. Azerbaycan Kick Boks Fedarasyonu Başkanı Adil Aliyev de Ali Kan'a Kick Boks Federasyonu Üyeliğini belirten resmi belgeyi takdim etti. Azerbaycan Milletvekili ve Kick Boks Fedarasyonu Başkanı Adil Aliyev, kick boksta iyi bir konumda olduğunu, sporcuların tecrübeli ve çevik olduğunu kaydetti. Sporun Azerbaycan ve halkı için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Aliyev, yönetimin de güçlü isimlerden oluştuğunu kaydetti.

Ali Kan: "İki devlet bir millet duruşuyla sırt sırta vereceğiz"

Azerbaycan'ın Türkiye'deki sesi olan Ali Kan ise Azerbaycan'ın kendisi için bir sevda olduğunu, kick boks sporunun daha iyi yerlere gelmesi için mücadele edeceğini kaydetti. İki devlet bir millet duruşuyla her platformda kardeşçe, sır sırta vereceklerini vurgulayan Kan, “Türkiye ve Azerbaycan'ın spor geleneğiyle, sportif alanda daha iyi yerlere gelmesini sağlayacağız. Bunu çok önemsiyorum” dedi.

Azerbaycan Kick Boks Fedarasyonu Başkanı Adil Aliyev'e teşekkür eden Kan, "Azerbaycan ve halkına spor alanında hizmet etmek benim için onurdur. Spor vazgeçilmezimiz. Sayın Federasyon Başkanımız Aliyev'e Azerbaycan sporuna ter dökme fırsatı verdiği için teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.