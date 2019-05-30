Alışveriş Merkezleri Yöneticileri Derneği Başkanı Tahir Çelik: “AVM'ler bayramda açık olmalı”

Alışveriş Merkezleri Yöneticileri Derneği AVM-DER'in Başkanı Tahir Çelik, AVM'lerin bayramlarda açık olmasının büyük önem taşıdığını belirterek, “Türkiye'nin en dinamik ve lokomotif sektörlerinden biri olan AVM sektörü'nün ziyaretçilerine alışveriş dışında sunduğu sosyal, kültürel imkanlar ve etkinlikler ile birleştirici etkisinden dolayı milyonlarca kişi tatil günlerini AVM'lerde aileleriyle birlikte zaman geçirerek değerlendiriyor ve bu anlamda büyük bir talep bulunuyor” dedi.

Ramazan Bayramı'nda 5 milyon kişinin deniz tatili için rezervasyon yaptırdığını bildiren Tahir Çelik, geri kalan milyonlarca kişi için düşünüldüğünde AVM'ler tatil günlerinde bir kaçış noktası konumunda bulunduğunu bildirdi. “Biz bu kesimi görmezden gelmemeliyiz. Tüm faktörleriyle konu ele alındığında ‘AVM ler bayramda açık olmalı” diyen Çelik, büyük bir hızla büyüyen Türkiye AVM sektörünün ülke ekonomisine ve ülke halkına sağladığı katkılarla artık AVM'lerin yaşantı içinde vazgeçilmez bir noktada olduğunu söyledi. Bu sebeple Bayram'da AVM'lerin kapalı olmasının alışveriş merkezleri tarafındaki yükü büyük bir oranda arttıracağını ve ziyaretçileri de alınacak olası kararın üzeceğini belirtti.