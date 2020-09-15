Alkollü olduğu iddia edilen kişi elektrik altyapısı için açılan kanala düştü

Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi Umut Sokak'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, elektrik altyapısı için açılan kanala düştü. Vatandaşın kanala düştüğünü gören vatandaşlar ve çevre esnafı, şahsı kurtarmak için seferber oldu. Çevredeki eczanelerden şahıs için oksijen tüpü getirildi. Kimi vatandaş ise adamın başını yaslaması için yastık gönderdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsı hastaneye kaldırdı.