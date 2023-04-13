Alkollü sürücünün sebep olduğu kazada iki kişi yaralandı

Ankara'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, kontrolünü kaybettiği otomobiliyle başka bir araca çarptı. Kazada her iki sürücüde yaralanırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, Sincan ilçesi Ayaş Yolu Alt Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail P.'nin alkollü olması sebebiyle kontrolünü kaybettiği 06 YFD 38 plakalı aracı, Mikail Gökhan C.'nin kullandığı 06 T 1872 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Her iki sürücünün de yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı aktarıldı.