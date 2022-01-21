Alman şef Jan Schumacher Türkiye'de

Bu sene 6'ncısı düzenlenecek Walter Strauss Koro Şefliği Masterclass'ı, 23 Ocak Pazar günü tarihi CSO Konser Salonu'nda başlıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından müzik öğretmenleri, koro şefleri ve öğrenciler, 6. Walter Strauss Koro Şefliği Masterclass'ı için Ankara'da buluşuyor. Devlet Çoksesli Korosu'nun unutulmaz şefi Walter Strauss'a adanan masterclass, 2016 yılından itibaren her yıl Avrupa'nın önde gelen koro şeflerinden birini Ankara'da ağırlıyor. Bu sezona kadar Portekiz'den Paulo Lourenco, İtalya'dan Lorenzo Donati, Norveç'ten Ragnar Rasmussen ve İspanya'dan Josep Vila i Casanas gibi değerli koro şeflerinin bilgi ve tecrübelerini şef ve şef adaylarıyla buluşturan masterclass katılımcılara şeflik teknikleri üzerine odaklanma ortamı sağlarken, profesyonel bir koro ile çalışma imkanı da sunuyor.

Avrupa Korolar Federasyonu tarafından en tavsiye edilen 4 masterclass arasında yer alan Walter Strauss Koro Şefliği Masterclass'ı, bu sezon Alman şef Jan Schumacher yönetiminde 23-28 Ocak tarihleri arasında tarihi CSO Konser Salonu'nda gerçekleşiyor. Masterclass, 29 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da tüm sanatseverlerin katılabileceği kapanış konseriyle sona erecek.