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Almanlar kütüphaneyi beğendi

Ankara’da bulunan ve Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin, çöpe atılmış kitapları toplayarak oluşturdukları kütüphanenin konukları bu kez Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Bölümü oldu.

Ankara'da bulunan ve Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin, çöpe atılmış kitapları toplayarak oluşturdukları kütüphanenin konukları bu kez Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Bölümü oldu. Alman heyet, temizlik işçilerinin oluşturduğu kütüphanede incelemelerde bulundu.


Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Bölümü, Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöpe atılmış kitapları toplayarak oluşturdukları kütüphaneyi ziyaret etti. Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin, çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapları özenle biriktirip, dezenfekte etmelerinin ardından oluşturdukları kütüphane ilgi görmeye devam ediyor. Bağışlarla birlikte kitap sayısı 30 bini aşan kütüphaneye ziyaretler sürüyor.



Almanlar kütüphaneyi beğendi


Çöpten Kütüphanenin son ziyaretçileri Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Bölümü Başkanı Thomas Weich ile departmanda görevli Sabrina Brockman, Nurcan Özköklü, Marlis Hey-Dinçer oldu. Türkiye ve dünyada basınında da yankı bulan, birçok ülkenin belgesel çekimi yaptığı ve Almanya'da bir televizyon kanalında yarışma programı sorusu olarak da yer alan kütüphaneyi ilgiyle incelediler.


Herkese açık olan kütüphaneye dileyenler, Çankaya Belediyesi Temizlik Şantiyesi, İmrahor Mahallesi, İmrahor Caddesi, No: 51 Çankaya/Ankara adresine kitap bağışında bulunabiliyor, 0 312 496 16 13 numaralı telefonla kütüphaneye ulaşabiliyor.

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