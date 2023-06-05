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Almanya Büyükelçiliğine Galatasaray bayrağı asıldı

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’ne dev Galatasaray bayrağı asıldı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne dev Galatasaray bayrağı asıldı.


Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı. Büyükelçilik binasına dev Galatasaray bayrağı asıldı.


Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından ise "Şampiyonluk hatırası olmazsa olmaz. Büyükelçi Schulz ve Galatasaray taraftarı iş arkadaşlarımızla birlikte Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kutluyoruz" mesajı paylaşıldı.

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