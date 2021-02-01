Almanya Büyükelçisi Schulz: “7500 Alman şirketin Türkiye'de şubesi var”

Webinara ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz, Almanya Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Friedo Sıelemann, Tarım Ataşesi Peter Bohlen, Alman Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Zafer Koç, Germany Trade & Invest Türkiye Sorumlusu Katrin Pasvantıs, NRW. Global Business Türkiye Sorumlusu Adem Akkaya, Almanya Büyükelçiliği Vize Dairesi sorumluları ve çok sayıda Almanya'ya iş yapan çok sayıda sanayici katıldı.

Webinarın açılışında konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türk ve Alman dostluğunun uzun bir tarihi geçmişi olduğunu ve ülkemizin en önemli ticaret ortağı olan Almanya ile her alanda iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Avrupa Birliği tarafından benimsenen politika ve stratejilerin uygulanmasında Almanya ile iş birliğinin büyük önem arz ettiğini belirten Özdebir, “Özellikle dijitalleşme, Avrupa Yeşil Mutabakatını da içeren çevre, iklim değişikliği konusunda ortaya konan hedeflerin başarılması, iki ülke iş dünyası açısından önemli fırsatlar barındırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Almanya'nın, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı konumunda bulunduğunu ve Türkiye'deki en önemli yatırımcı ülke olduğunu kaydeden Özdebir, “2019 yılında Almanya'ya ülkemizden 15,4 milyar dolar ihracat, Almanya'dan ülkemize 18 milyar dolar ithalat gerçekleştirilmiş ve böylece iki ülke arasında 33,4 milyar dolar tutarında dış ticaret hacmi ortaya çıkartılmıştır. Kasım 2020 itibariyle ise, ihracatımız 14,4 Milyar doları, ithalatımız ise 19,3 milyar dolar olarak kaydedilmiş ve ticaret hacmimiz yılın 11 ayında 2019 yılı rakamlarını geçmiştir. Bu rakamların her iki ülke açısından da çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum. Bu doğrultuda, iki ülke arasında iş bağlantılarının kurulmasında, Ankara Sanayi Odası olarak Almanya Büyükelçiliği ile her türlü iş birliğine hazırız” dedi.

Almanya Büyükelçisi Jürgen Schulz ise Ankara'nın Türkiye'nin sadece idari merkezi değil, aynı zamanda İstanbul ve İzmir ile birlikte en büyük ekonomik merkezlerinden birisi olduğunu belirtti. Almanya ve Türkiye, yüzyıllar öncesine dayanan olağanüstü çeşitlilikte ve yoğun ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Büyükelçi, “Bugün 7 bin 500 Alman şirketinin Türkiye'de bir şubesi var. Türkiye'de hem Türk hem de uluslararası tüketiciler için üretim yapıyorlar. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2018' de 38 milyar Euro civarındaydı. Bu, Almanya'yı Türkiye'nin dış ticaret ortakları arasında ilk sıraya yerleştiriyor. Ben de bu ilişkinin ‘diğer tarafını' vurgulamak istiyorum. Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türk asıllı insan yaşıyor ve bunların 96.000'inin ticari bir işletmesi var. Bu şirketler yaklaşık 500 bin kişiyi istihdam ediyor ve yıllık 50 milyar Euro'nun üzerinde satış yapıyor. Bu onları önemli bir ekonomik faktör haline getirdi. Amacımız Türk ve Alman girişimcileri daha da yakınlaştırmak, iş birliği ve yatırım fırsatlarını keşfetmek. Ben bu anlamda Türk yatırımcıları Almanya'ya davet ediyorum” ifadelerini aktardı.

Açılış konuşmalarından sonra Büyükelçilik yetkilileri tarafından Almanya'daki yatırım imkanları hakkında çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.