Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Anıtkabir'de

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirdi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.
Türkiye ziyareti çerçevesinde Ankara'da olan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Baerbock, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bakan Baerbock, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak deftere şunları yazdı:
“Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına. Ülkelerimizin insanları arasındaki yakın bağlılık duygularıyla.”