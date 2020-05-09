Almanya'da Türk STK'lar ürettikleri maskeleri belediye ve sağlık kuruluşlarına bağışlıyor

Yurt dışında yaşayan vatandaşların kurmuş oldukları STK'lar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle ürettikleri maske ve önlükleri faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki belediye ve sağlık kuruluşlarına bağışlıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşları ve onların kurmuş oldukları STK'lar, YTB'nin desteğiyle korona virüs (Covid-19) pandemisinin başlamasından bu yana ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarda bulunarak maske ve önlük üretimi gerçekleştiriyor. STK'ların bünyesinde kurdukları atölyelerde üretilen maske ve önlükler bölgedeki sağlık kuruluşları ve belediyelere bağışlanırken dernek çalışanları ise bakım evlerini ziyaret ediyor. Ziyaretlerde yaşlı vatandaşlara çeşitli hediyeler takdim edilerek üretilen maskeler de sunuluyor. Bunun yanında ise salgından dolayı evlerinden çıkamayan ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşlara da destek olunuyor. Ramazan ayıyla birlikte ise Türk STK'lar tarafından yardım kolileri hazırlanarak mülteciler, öğrenciler ve yardıma muhtaç ailelere dağıtılıyor.

Almanya Köln UID Bölge Başkanlığı YTB desteğiyle maske üretimi gerçekleştiren dernekler arasında yer alıyor. Çalışmalar kapsamında Hückelhoven şehrinin ihtiyaçları için üretilen maskeler Köln UID Bölge Başkanlığı yetkililerince Hückelhoven Belediye Başkanı Bernd Jansen'e takdim edildi. Başkan Jansen ise yardımlarından dolayı dernek görevlilerine teşekkür etti.

Avrupa Sivil İnisiyatif Derneği (ASİP) de, Almanya'nın Kassel, Karlsruhe, Essen, Köln ve Mannheim şehirlerinde ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunuyor. Gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan koliler hazırlayarak maske dağıtımı gerçekleştiriyor.

Almanya'nın Kirchheim unter Teck kentinde,DITIB Sultan Ahmet Derneği tarafından yürütülen yardımlaşma ve farkındalık kampanyası da devam ediyor. Dernek görevlileri, Covid-19 sürecinde özverili çalışmalarını devam ettiren Johanniter Esslingen ambulans ekibinde görevli 30 ambulans çalışanına hediyeler sunarak Türk toplumu adına teşekkür etti.