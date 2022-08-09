İhlas Haber Ajansı

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Almanya'dan lavanta diplomasisi

Almanya’nın Ankara Maslahatgüzarı Henning Simon, Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan lavanta bahçelerini ziyaret etti.

Almanya'nın Ankara Maslahatgüzarı Henning Simon, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan lavanta bahçelerini ziyaret etti.


Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Maslahatgüzar Simon'un Mamak'ta bulunan lavanta bahçelerini ziyaret ettiği belirtilerek, "Lavanta diplomasisi. Maslahatgüzar Simon, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ile Mamak ilçesinde belediyenin lavanta tarlalarını, kadın kooperatifinin üretim merkezini ziyaret etti. Almanya Büyükelçiliği belediyeyi desteklemek için 3 yıl önce 2000 lavanta fidesi hibe etmişti" denildi.

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