Alper Taşdelen: “Çankaya'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak”

Çankaya Birlik Mahallesi'nde hizmet veren Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi, yüzme öğrenmek isteyen çocuklara ev sahipliği yapıyor.

Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi, 400'ün üstünde çocuk kursiyerin ilk kulaçlarını atmalarına şahitlik edecek ve ev sahipliği yapacak. Başlangıç, orta ve ileri seviyelerden oluşan programlarla çocuklara hizmet verecek olan Çankaya Belediyesine bağlı yüzme havuzu, hafta içi ve hafta sonu verilen eğitimlerle, haftada 2 saat şeklinde düzenlenecek. Çankayalılar, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 08.30-22.00 saatleri arası açık olan yüzme havuzundan, 6 farklı zaman diliminde yararlanacak.

Taşdelen: "Sağlıklı yaşama önem veriyoruz"

Sağlıklı yaşam için spor alanlarının öneminden bahseden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni dönem projelerinde 2 havuzun daha yer aldığını müjdeledi. Taşdelen, “Çiğdem Mahallesi'nde yapımı süren havuz ve Dikmen Karapınar Mahallesinde tesis edilecek yarı olimpik havuz ile Çankaya'ya toplam 3 havuz kazandırmış olacağız. Çocukların, erken yaşta yüzme öğrenmeleri hem beden hem de zihin sağlığı açısından önemli. Çankaya'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak. Sağlıklı yaşam için; parklarda inşa ettiğimiz spor alanlarının yanı sıra kompleks spor tesisleri de inşa etmeye önem veriyoruz. Çankaya'nın her karış toprağının Çankayalılara hizmet olarak döndüğünün söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

Erdal İnönü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi, 2 bin 692 metrekarelik alanda olimpik standartlarda inşa edildi. 25 metre uzunluğunda, 12,5 metre genişliğindeki havuz 5 kulvarlı. Yüzme öğrenmek için Komplekse gelenlerin yanı sıra yetişkin gruplardan 450 kişi de havuzdan yararlanıyor. Tesisin farklı spor aktiviteleri için hazırlanan aletli fitness salonundan da yaklaşık 150 üye faydalanıyor.