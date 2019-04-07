Alper Taşdelen mazbatasını aldı

Alper Taşdelen'e eşi Kezban Taşdelen, çocukları Nehir ve Aras Taşdelen de eşlik etti. Alper Taşdelen'in Çankaya İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını almasının ardından seçilen belediye meclis üyelerinin de katılımıyla Yılmaz Güney Sahnesi'nde mazbata töreni düzenlendi. Törene CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve İyi Parti Çankaya İlçe Başkanı Kevser Ofluoğlu ile çok sayıda Çankayalı katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Alper Taşdelen, 31 Mart Yerel Seçim çalışmasını 3 ay değil 5 yıllık görev dönemi boyunca çalışarak, Çankaya'ya hizmet üreterek yaptıklarını söyledi. Çankaya'da yüzde 73.48 oy alarak tarihi bir başarı elde ettiklerini dile getiren Taşdelen, “Biz Çankaya'da yüreğimizde insan sevgisiyle çalışarak, yüreğimizi ortaya koyarak çalıştık. Aydınlık Türkiye'nin tek yolu çalışmak. Biz Çankaya'da bunu başardık. Çankaya'da destan yazdık. 5 yıl boyunca tüm belediye çalışanlarımızla gece gündüz omuz omuza daha çok çalışıp destan yazmaya, Çankayalılara hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz Çankaya'da halka çalıştık, belediyenin tüm kaynaklarını, halkın ihtiyaçları için kullandık. Çankaya başarının adı oldu, başarının adı olmaya devam edecek. Gözardı edilen insanlara yoksul mahallelerdeki insanlara ulaştık. Biz onlara elimizi uzattık, onlar bize kollarını açtı. Yıllardır çözülmeyen dertlerini, sorunlarını çözdük. Ve onlara bir belediyeleri olduğunu gösterdik. Bu beş yıllık iftihar tablosunun ortaya çıkmasına katkı sunan tüm Çankaya Belediyesi emekçilerine teşekkür ediyorum. Bu ülkeyi aydınlığa çıkarmak için el ele omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Çankaya'nın farklı bir anlamı var. Çankaya Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi. O'na layık işler yaparak Çankaya'da çok daha büyük başarılara imza atacağız” diye konuştu.

Çankayalıların ‘abi, amca, evladım, Alper' diye hitap etmeleriyle kendisini aileden biri olarak görmelerinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Alper Taşdelen, bu büyük ailenin bir parçası olarak Çankayalılar için gece gündüz çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Siyasette verdiği her sözü tutmuş olmanın gururunu yaşadığını da sözlerine ekleyen Taşdelen, ”Yüreği aydınlık olanların, rehberi akıl ve bilim, önderi Mustafa Kemal Atatürk olanların başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Buradan Çankayalılara tekrar söz veriyorum. Çok çalışmaya ve sevgili Çankayalılara layık olmaya devam edeceğim” diyerek sözlerini tamamladı.