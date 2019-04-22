Alper Taşdelen Ulusal Egemenliğin 99. yılını kutladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99'uncu yılını kutladığı bir mesaj yayımladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Taşdelen mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Bir ulus, kuruluş ve kurtuluş gününü unutursa ayakta kalamaz. 23 Nisan, bu topraklarda bir büyük dirilişin, halkın iradesinin hayata geçtiği bir gündür. Ulusal egemenlik, bu topraklar üzerinde yaşamış, yaşayan ve yaşayacak olanların ortak sevinci olmuş ve olmaya devam edecektir. Çankaya Belediyesi olarak bize düşen ulusumuzun ve insanlığın büyük mirası, 23 Nisan ruhuna sahip çıkmaktır. Ulusal kurtuluşumuzun, Cumhuriyetimizin ve bütün bunların mimarı büyük Atatürk'ün ilçesi Çankaya'da, ulusal bayramlarımıza sahip çıkmak tarihi sorumluluğumuzdur. Çankaya Cumhuriyettir, Cumhuriyet Çankaya'dır. Biz ulusal bayramlarımızı, anlamını hatırlatmak ve ne denli önemli olduğunu vurgulamak için her yıl büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Hiçbir kuvvet halkımızı; Atatürk, Cumhuriyet ve devrimlerine olan sevgisinden, sahiplenişinden vazgeçiremeyecektir. Unutulmamalıdır ki, ulusal egemenlik; halkımızın kurtuluş, ulusumuzun yeniden var oluş günüdür. Bu gerçeği, duyguyu ve düşünceyi kaybettiğimiz zaman bir ulus olma ve birlikte yaşama iradesini de yitirmiş oluruz.

Bu duygularla önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum."