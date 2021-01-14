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Alperen Ocakları Vakfı'ndan Suriye'deki Türkmenlere yardım

Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanı Avukat Samet Bağcı, Türkmenlerin yaralarını sarmak ve dertlerine ortak olabilmek amacıyla Suriye’nin Çobanbey bölgesini ziyaret etti.

Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanı Avukat Samet Bağcı, Türkmenlerin yaralarını sarmak ve dertlerine ortak olabilmek amacıyla Suriye'nin Çobanbey bölgesini ziyaret etti.


Alperen Ocakları Vakfı Genel Başkanı Bağcı, Suriye ziyareti ile ilgili, “Sizlere kardeşlerimizden bolca selam getirdik. Türkmen kardeşlerimizin yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek, dertlerine ortak olabilmek için Alperen Ocakları Vakfı Genel Merkezi olarak Suriye Çobanbey bölgesindeydik. Gerek devletimizin o bölgedeki birimlerinden, gerek bölgedeki kardeşlerimizden, gerekse misafirperverliğiyle bizleri onure eden Çobanbey Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hüseyin İsa başkandan bölgedeki Türkmen kardeşlerimiz için bilgiler alarak, gücümüzün yettiği kadarıyla yanlarında olduğumuzu ifade ettik” dedi.


Bağcı, teşkilat mensuplarının bir kısmının Çobanbey bölgesinde konaklayarak yardımları birkaç gün içerisinde dağıtmaya devam edeceklerini belirtti. Bağcı, bu süreçte emeği geçen ve duasını eksik etmeyenlere de teşekkür etti.

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