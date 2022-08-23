Psikolog Çiğdem Oruç'un ikinci kitabı “Altı Adımda Sinek Kuşu Olmak” çocuk edebiyatında yeni bir renk olarak okuycunun beğenisine sunuldu.

Haydi Kitap'tan çıkan, Çiğdem Oruç'un kaleminden Ersan Yağız'ın fırçasından doğan “Altı Adımda Sinek Kuşu Olmak” fabllerin, masalların hayali ve sembolik dilinden aynı zamanda Yunus Emre'nin “bir sinek bir kartalı kaldırdı vurdu yere, yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu” dizelerindeki irfani geleneksel dilden de besleniyor.

Kitabın tanıtım yazısında şu ifadelere yer verilmekte:

"Son yıllarda çocukların ilgiyle dinleyeceği, zevkle okuyacağı çok şey yazılıyor. Ülkemizde de çocuk edebiyatı kendi özgün sesini buluyor, kalıcı ürünler veriyor. Ticari ve popüler olanın cazibesine kapılanlar kadar çocukların hayallerini genişleten, becerilerini besleyen, renklerini canlandıran kitaplara da rağbet var. Çocuk yayıncılığında Haydi Kitap nitelikli ve hamarat üretimiyle önemli bir boşluğu dolduracak gibi.

Haydi Kitap'tan çıkan, Çiğdem Oruç'un kaleminden Ersan Yağız'ın fırçasından doğan “Altı Adımda Sinek Kuşu Olmak” kitabını okuyan tüm kibirli kartallar kendilerine bir çeki düzen versinler, ayaklarını denk alsınlar. Çünkü Sinek Kuşları artık sakar, dalgın ve biraz da şapşal hallerinden sıyrılmaya kararlı. Bu kararlarında en büyük destekçileri de sevginin ve kendi gibi olmanın değerini bilen Ceylanlar.

Kazanmanın, güçlü olmanın, level/seviye atlamanın, bonus/puan biriktirmenin geçer akçe olduğu, kartal gibi güçlü olanın daha havalı olduğu tabletlerin telefonların, sanal oyunların dünyasında da; yüzdelik dilimler, skorlar, dereceler, sertifikalar, diplomalar, cv'ler biriktiren eğitim sisteminin bitmez tükenmez sınavlar dünyasında da sinek kuşu küçük ama derinden gelen içli sesiyle hem çocukları hem büyükleri “kendi gibi” olmaya davet ediyor.

Psikolog Çiğdem Oruç'un ikinci kitabı “Altı Adımda Sinek Kuşu Olmak” fabllerin, masalların hayali ve sembolik dilinden aynı zamanda Yunus Emre'nin “bir sinek bir kartalı kaldırdı vurdu yere, yalan değil gerçektir ben de gördüm tozunu” dizelerindeki irfani geleneksel dilden de besleniyor.

Sinek Kuşu güzeller güzeli Ceylan'ın aynasından kendine bakıyor, hoşça. Bundan sonrasını artık kartallar düşünsün"