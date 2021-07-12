Altı farklı marketten hırsızlık yapan zanlılar kıskıvrak yakalandı

Ankara'da aynı mahallede bulunan 6 farklı marketten hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs, jandarma ekiplerince aynı gün içerisinde yakalandı.

Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde bulunan 6 farklı marketten hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirenlerin A.Y., V.K. ve İ.Y. adlı kişiler olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, belirledikleri şüphelileri gerçekleştirdiği operasyonla suçu işledikleri araçla birlikte aynı gün yakaladı. Araçta ve yapılan aramada piyasa değeri 10 bin lira olan market ürünleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilirken, yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.