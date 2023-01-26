Altılı Masa'nın 11'inci toplantısı başladı

Altılı Masa'nın 11'inci toplantısı, İYİ Parti'nin ev sahipliğinde başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan oluşan Altılı Masa, 11'inci kez bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı sonrası altı liderin ortak bir basın metni yayımlaması bekleniyor.