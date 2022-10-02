Altılı Masa'nın ikinci tur toplantısının ilki sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde toplanan Altılı Masa'nın yaptığı ikinci tur toplantısının ilk görüşmesi sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan oluşan "Altılı Masa", CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.

Saat 14.00 itibarıyla başlayan ikinci turun ilk görüşmesi 4,5 saat sürdü. Görüşme sonrası altı siyasi parti genel başkanı ortak açıklama yaptı.

12 Şubat'ta başlayan toplantıların kamuoyu ile paylaşılan temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda kararlılıkla devam ettiği, gerçekleştirilen ilk altı toplantıda siyasi tarihte ender görülen bir iş birliği anlayışı içinde önemli mesafeler alındığı ifade edildi.

Demokratik bir Türkiye inşa etmek için bir arada olunduğu belirtilen liderlerin açıklamasında, “Bizler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni hazırlayan altı siyasi parti olarak, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek bir arada özgürce yaşamak, toplumsal huzuru ve barışı sağlamak, tüm vatandaşların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini güvence altına almak, çoğulcu, demokratik bir Türkiye inşa etmek ve gelecek nesillere bu değerleri emanet etmek için bir aradayız” denildi.

Altılı Masa olarak kurdukları Geçiş Süreci Yol Haritası Komisyonu, Anayasal ve Yasal Reform Komisyonu, Kurumsal Reform Komisyonu, Seçim Güvenliği Komisyonu ve İletişim Komisyonu'nu yarının Türkiye'sini inşa için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, Liderler Buluşmaları'nın ikinci turunun bu ilk toplantısında yaklaşan seçim takviminin ve artan toplumsal beklentinin bilincinde olunduğu vurgulanarak ele alınan iki temel konu şöyle aktarıldı:

“Birincisi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdik ve bu konudaki çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak kamuoyunun bilgisine sunma kararı aldık. İkincisi, ülkemizin önemli temel politika alanları için ortak bir çalışma grubu kurulmasına, halkımızın menfaatleri doğrultusunda ortak politikalar belirlenmesine ve bu politikaların ortak taahhütlerimiz olarak kamuoyuna ilan edilmesine karar verdik. Bu temel politika alanlarını da, hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik, savunma olarak belirledik.”

6'lı masa liderleri, açıklamasına şöyle devam etti:

“Önemle bir kez daha vurgularız ki, halkın gerçeklerinden tamamen kopmuş siyasi iktidar, çarpıtma ve algıyla gerçeklerin üzerini örtebileceğini sanan beyhude bir çaba içerisindedir. Yozlaşma öyle bir boyuta ulaşmıştır ki, borsa manipülasyonlarıyla bir avuç yandaşın zengin edilerek küçük yatırımcının yok edilmesi dahi bu dönemde yaşanmıştır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla hem de kamu bankaları üzerinden borsa manipülatörleri kurtarılmaya çalışılmıştır. Gençlerimiz daha iyi yaşam koşulları ve özgürlük için başka ülkelere giderken, kamuda dört beş maaş alanlar lüks ve şatafat içinde yaşamlarını sürdürmekte, ülkeyi yönetenler zenginleşirken geniş halk kitleleri fakirleşmektedir. Bu adaletsiz düzene birlikte son vereceğiz.”

“Güçlü bir demokrasi olmadan güçlü bir ekonomi olamayacağı, güçlü bir ekonomi olmadan da güçlü bir dış politika olamayacağı gün ışığı gibi ortadadır” denilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak kararının Kırım'ın ilhakı kararı gibi geçersiz görüldüğü not düşülerek, “Dış politika ve milli güvenlik konularını iç politika malzemesi olarak kullanan iktidar Ege'deki Türk-Yunan dengesinin Yunanistan lehine bozulmakta olduğu gerçeğini hamasi nutuklarla örtmeye çalışmaktadır. Kurumsal akıldan yoksun dış politikanın ürünü olan bu güvenlik zaafı hiçbir hamasi dille kapatılamaz. Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhak kararını da Kırım'ın ilhakı kararı gibi geçersiz görüyoruz” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca liderler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni bir şahıs devletine dönüştürmesine ve 85 milyonu uçuruma sürüklemesine asla izin vermeyeceklerini not düştü.

Altılı Masa liderleri, şunları kaydetti:

“Altılı Masa hedefine emin adımlarla ilerlemektedir ve göstereceğimiz ortak Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. Altılı Masa aynı zamanda, demokratik hukuk devleti için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi tesis edecek Meclis çoğunluğunu da kazanacaktır. Yeni bir yönetim anlayışı ve siyaset kültürüyle ülkemiz hızla kutuplaşma girdabından çıkartılacak, inancı, kimliği, dünya görüşü ve yaşam tarzı sebebiyle hiç kimse ötekileştirilmeyecek, temel hak ve özgürlükler güvenceye kavuşacak, gençlerin önündeki tüm engeller kaldırılacak, kamuda israfa son verilecek, siyasi ahlak kanunu yürürlüğe girecek, yolsuzlukla ve yozlaşmayla etkin mücadele edilecek, güçlü kurumlar tesis edilecek, tüm terör örgütlerinin, yeraltı suç örgütlerinin ve uyuşturucu baronlarının üzerine kararlılıkla gidilecek, güzel ülkemizin hiçbir çocuğu yoksulluğa mahkum edilmeyecek ve Türkiye rahat bir nefes alacaktır. Altılı Masa olarak her zaman vurguladığımız gibi, bu yeni bir başlangıç ve yeni bir inşadır.”

6 liderin sonra eren toplantının ardından CHP Genel Merkezi'nden çıkış yapmaları bekleniyor.