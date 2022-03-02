Altın Kuğu'ya altın madalya

Türkiye'yi uluslararası arenada birçok kez başarıyla temsil etmiş ve halk tarafından “Altın Kuğu” lakabına layık görülmüş olan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü artistik buz pateni milli sporcusu Naz Arıcı, bu kez de Türkiye'de rakiplerine göz açtırmadı.

25-26 Şubat tarihlerinde Bursa Kestel Olimpik Buz Pateni Salonu'nda düzenlenen Artistik Buz Pateni Elit ve Yetişkin Amatör ile Genç Amatörler Şampiyonası'na katılan Arıcı, Altın Kuğu lakabının hakkını vererek altın madalya kazandı.

Bütün kategorilerde alınmış en yüksek puan

Şampiyonada adeta bir kuğu gibi süzülen usta sporcu, bütün kategorilerde bugüne kadarki en yüksek puanı alarak başarısını sürdürdü.

Arıcı'yı tebrik ederek, Yenimahalle Belediyesi'nin spora ve sporcuya her zaman desteğinin tam olduğunun altını çizen Başkan Fethi Yaşar, “Bugün bir ülkenin spora ve kültüre verdiği değer ne kadar güçlü ise gelişmişliği de o derece ileri oluyor. Spora ve sanata değer veren toplumların geleceği aydınlık olur. Ben Yenimahalle'de o aydınlık yoldan yürüyorum. Onun için de ilçemizin dört bir köşesini spor tesisleri ve kültür merkezleriyle donattık. Bu yatırımlarımızın karşılığını da sporcularımızın başarılarıyla, tesislerimizi kullanan vatandaşlarımızdan gelen güzel geri dönüşlerle alıyoruz. Arıcı'nın başarısı bizleri gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.