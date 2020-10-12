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Altıncı Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk'ün vefatının 33. yıldönümü Ankara Devlet Mezarlığında düzenlendi

6’ncı Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk, vefatının 33’üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk, vefatının 33'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törene Fahri Sabit Korutürk'ün ailesi, devlet yetkilileri ve askeri yetkililer katıldı.


6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Sabit Korutürk için Devlet Mezarlığı'nda kabir başında tören düzenlendi. Tören Korutürk'ün özgeçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı çelengi, Türk Silahlı Kuvvetleri çelengi ve Korutürk ailesinin çelenginin kabrine konulması ile devam etti. Tören saygı duruşu ve Korutürk ailesine devlet yetkilileri tarafından taziye sunulmasıyla son buldu.


Anma töreninde, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı adına yetkililer yetkililer yer aldı.

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