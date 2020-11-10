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Altındağ Atatürk'ü unutmadı

Altındağ Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82.

Altındağ Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümünde yaptığı törenle Atatürk'ü andı.


Altındağ Cebeci Ortaokulu'nda düzenlenen ve öğrencilerin okuduğu şiirler ve söylediği marşlarla duygu dolu anların yaşandı törene Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ile birlikte katılan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı katıldı.


Törende konuşan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz” dedi.


“Bugün Altındağımızın köklü okullarından olan Cebeci Ortaokulu'nda, öğrencilerimizin hazırlayıp sunduğu bu güzel programa katılmaktan dolayı çok mutlu oldum” diyen Başkan Asım Balcı, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

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