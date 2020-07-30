Altındağ bayrama hazır

Camilerin halılarını ıslak ve kuru temizleme yöntemiyle tozdan ve kirden arındıran ekipler, camileri pırıl pırıl yaptı. Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesi için köşe bucak her noktayı temizleyen, camları ve kapıları silen ekipler, cami içlerinde ise dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Camilerin temiz olması için her zaman titizlikle çalıştıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, "Camilerimizin temiz ve bakımlı olmasını çok önemsiyoruz. Normalde de çok titiz bir şekilde ve düzenli olarak temizlik çalışması gerçekleştiriyorduk. Bayram öncesi bu çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Birçok camimizin çevre düzenlemesini ve onarımlarını gerçekleştirdik. Camilerimizin halılarını yıkayarak köşe bucak temizledik. Kurban Bayramı öncesi camilerimizdeki temizlik çalışmalarımızı iki katına çıkardık. Altındağ Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık ve huzur içerisinde gerçekleştirmesi için elinden geleni yaptık. Cemaatin içi rahat etsin, yüzler gülsün istedik” ifadelerini kullandı.

Mezarlıklarda yoğun mesai

Altındağ'daki mezarlıklar da bayrama hazırlandı. Altındağ Belediyesi, ilçedeki mezarlıklarda bayram öncesi bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Bayram süresince kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar için mezarlıkları daha uygun hale getiren Altındağ Belediyesi, vatandaşlardan tam not aldı. Mezarlıklarda ot temizliği, budama, tel örgülerin onarımı, yürüyüş yollarının bakımı ve temizlik çalışmalarının yanı sıra ilaçlama da yapan Altındağ Belediyesi ekipleri, kaldırım ve duvarlarda da onarım çalışması gerçekleştirdi.