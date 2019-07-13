Altındağ Belediye Başkanı Balcı, 15 Temmuz şehitleri unutulmadı

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret ederek, FETÖ'nün gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişiminde vefat eden şehitlerin kabirlerine güller bırakarak, “15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız” diye konuştu.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek vatanını koruyan şehitler için Altındağ Kaymakamlığı ve Altındağ Belediyesi'nin birlikte hazırladıkları anma programları devam ediyor. Altındağ'daki Taceddin Dergahı'nda şehitler için okutulan mevlidin ardından, bir mevlit de Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği'nde okutuldu. Ayrıca 15 Temmuz gecesinin en çarpıcı anlarından derlenen fotoğraf ve el sanatları sergisi Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu'nda ziyarete açıldı.

Kabirlere gül bırakıldı

Karşıyaka Mezarlığı 15 Temmuz Şehitliği'ndeki anma programına katılan Altındağ Belediye Başkanı Balcı, kabirleri tek tek ziyaret etti. Şehitlerin kabirlerine gül bırakan Balcı, dualar etti. Kabir ziyaretine gelen şehit yakınlarıyla da yakından ilgilenen Balcı, “Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u nesilden nesile anlatarak unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Millet olarak daima ayakta duracağız”

15 Temmuz Şehitliği'ndeki mevlit programının ardından, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi'nde bulunan sergi açılışına katılan Başkan Balcı, “Bu milletin bir ferdi olmaktan büyük gurur duyuyorum. Allah bir daha bu millete 15 Temmuz yaşatmasın” dedi. Serginin açılış törenine AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler ve Arife Polat Düzgün, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer, şehit yakınları ile gaziler katıldı. 15 Temmuz'un milli iradenin ihanete karşı bir mücadelesi olduğunu söyleyen Başkan Balcı, “Millet olarak daima ayakta ve sağlam duracağız” dedi.