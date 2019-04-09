Altındağ Belediye Başkanı Balcı: "Altındağ Ankara'nın kalbi"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağ'ın Ankara'nın kalbi olduğunu belirterek, "Altındağ'a yapılan hizmeti bütün Ankara'ya yapılan hizmet olarak görüyorum"dedi.

Anadolu Yayıncıları Derneği Başkanı Sinan Burhan tarafından Hamamönü'nde kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıya Ankara'da bulunan gazete, televizyon temsilcileri ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı katıldı. Kahvaltıda konuşan Başkan Balcı, Altındağ'ın Ankara'nın kalbi olduğunu belirterek, “Burada Ankara Kalesi, Ulucanlar, Hamamönü, Hacı Bayram, Ulus bunların her birinin ayrı değeri var, Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık etmiş. Altındağ çok önemli yerler, bizim sınırlarımız içerisinde aynı zamanda. Ankara'nın eski ticaret merkezleri de Altındağımda Ankara Kalesi, At Pazarı, Samanpazarı geçmişlerde de kullanılan yerler. Bu bakımdan buraların Ankara'da turizmi geliştirmek istiyorsak, tarihi ön plana çıkarmak istiyorsak buraları daha fazla değerlendirmemiz, insanları, gençleri bu mekanlara daha çok çekmemiz lazım. İnşallah yeni dönemde bununla ilgili projelerimiz olacak. Bir taraftan da bizim nüfusumuz 370 bin, Ankara'daki insanlar bir şekilde Altındağ sınırları içerisine giriyor çıkıyor. Günlük 1.5 milyona yakın, belki daha fazla insan hastanelere, 15 tane hastane var. Bizde 14 tane müze, Siteler, Rüzgarlı Sokak ve Ulus gibi Ankara'nın önemli ticaret merkezi yine bizim sınırlarımız içerisinde” dedi.

Altındağ'ın siyasi ve ekonomik anlamda da önemli bir ilçe olduğunu vurgulayan Balcı, Altındağ'a yapılan hizmeti bütün Ankara'ya yapılan hizmet olarak gördüğünü kaydederek, “İnsanımızı, hemşehrilerimizi kucaklamaya seçim döneminde başladık, seçimden sonra da devam ediyoruz. Siteler'e teşekkür ziyaretinde bulundum. Dün Ulus esnafını ziyaret ettim. Hafta sonunda mahalleye dönüşen köylerimiz vardı, onları ziyaret ettik. Bu birlikteliğimizi seçimden sonra da devam ettireceğiz. Burada sivil toplum kuruluşları ve söz sahibi kim varsa onlarla beraber Altındağımızı yönetip inşallah daha ileriye taşıma noktasında üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.

Adaylığı açıklandığında ilk ziyareti şehit ve gazilere yaptığını dile getiren Balcı, onların da ilk ziyaretini kendisine yapıp bir takım talepleri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Çanakkale'ye bizi götürür müsünüz dediler, bundan da büyük memnuniyet duyarız. Kore gazileri, Kıbrıs gazileri, terörle mücadele gazileri ve şehit yakınları var ve bizde memnuniyet duyanlara Çanakkale'ye götürme sözü verdik. Ankara'da bir ilk olacak, şehit ve gazilerle ilgili özel bir birim kuracağız. Onların ihtiyaçları, beklentileri, sıkıntıları konusunda yanlarında olmak için bir çalışmayı yeni dönemde başlatmış olacağız. Bu da bizim ilk adımımız olacak. Bundan sonraki süreçte bütün Ankaralılar ve hemşehrilerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz.”