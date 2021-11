Altındağ Belediye Başkanı Balcı: “Altındağlı öğrenciler için daha fazla kütüphane yapacağız”

Yakın zamanda hizmete giren İstiklal Kütüphanesi'nin başta öğrenciler olmak üzere Altındağlılar tarafından ilgi gördüğünü aktaran Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağlı hemşehrilerimiz, gençlerimiz, özellikle de öğrenci kardeşlerimiz için daha fazla kütüphane yapacağız” dedi.

Altındağ Belediyesi tarafından kısa zaman önce hizmete giren İstiklal Kütüphanesi, başta öğrenciler olmak üzere her yaştan Altındağlı vatandaşlar ile doldu. Özellikle Altındağlı gençler tarafından sabırsızlıkla beklenen İstiklal Kütüphanesi'ne, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kütüphanelere gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Balcı "Kütüphanelere sadece gençler değil, her yaştan hemşehrilerimiz büyük ilgi gösteriyor. Kütüphanelerin bu kadar ilgi görmesi, herkesin koşup gelmesi, gençlerimizin ders kitaplarını alarak akın etmesi, çocuklarımızın kitap okumak için sabırsızlanması gerçekten çok güzel. Altındağ bu kütüphaneler sayesinde, gelecekte çok daha güzel olacak" dedi.

"Altındağ'ın her mahallesine kütüphane yapacağız"

Her mahalleye bir kütüphane yapmak için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Balcı, "Altındağlı hemşehrilerimiz, gençlerimiz, özellikle de öğrenci kardeşlerimiz için daha fazla kütüphane yapacağız. Görüyoruz ki, kütüphaneler önemli bir ihtiyaç. Her gittiğimiz yerde öğrenci kardeşlerimiz hem ders çalışabilecekleri hem de rahat rahat kitap okuyup, araştırma yapabilecekleri mekanlar istiyorlar. Biz de onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Altındağ'ın her mahallesine kütüphane yapacak, öğrencilerimize çok daha uygun koşullar sunacağız. Onlar yeter ki okusun, derslerine çalışsın. Biz daima yanlarındayız" ifadelerini kullandı.