Altındağ Belediye Başkanı Balcı: "Seçim öncesi ne söz verdiysek inşallah hepsini tutacağız"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Seçim öncesi ne söz verdiysek inşallah hepsini tutacağız" dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Balcı, 31 Mart yerel seçimlerindeki Sandık ve Sonuç Alım Sistemi (SAS) görevlileriyle iftarda buluştu. Gültepe Kültür Merkezi'ndeki iftara AK Parti Ankara Milletvekilleri Orhan Yegin, Prof. Dr. Emrullah İşler ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca katıldı. Kur'an tilavetinin ardından okunan ezanla yaklaşık bin kişi hep birlikte oruçlarını açtı. İftar programına katılanlarla tek tek fotoğraf çektiren ve talepleri dinleyen Belediye Başkanı Balcı, “Ramazan ayı tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olsun. Allah hepimizi Ramazan Bayramı'na eriştirmeyi nasip etsin inşallah” temennisinde bulundu.

“Elimizden geleni yapacağız”

İftar sonrasında yaptığı konuşmada 31 Mart seçimlerine de değinen Başkan Balcı, “31 Mart'ta Altındağ'da gösterilen başarıda buradaki her kardeşimizin büyük emeği var. Bizler hiç seçim olmamış gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gönül belediyeciliği misyonumuzu Altındağ'da mahalle mahalle, sokak sokak işlemek için elimizden geleni yapacağız. Altındağ'ın sorunlarını biliyoruz ve Allah'ın izniyle de bunları çözeceğiz. Bizler Altındağlı hemşerilerimize seçim öncesi ne söz verdiysek inşallah hepsini tutacağız. Bizler Altındağ'ı ve Altındağlı hemşehrilerimizi çok seviyoruz. Bu sevgiyle aşamayacağımız engel yoktur. Yeter ki bizler bir olalım, birlik olalım” ifadelerini kullandı.