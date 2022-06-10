Altındağ Belediye Başkanı Balcı: “Türkiye'de ve dünyada yerel yönetimler alanında söz söyleyeceğiz”

Belediye Başkanı Asım Balcı ise konuyla ilgili olarak, “Türkiye'de ve dünyada yerel yönetimler alanında söz söyleyeceğiz” diye konuştu.

Birleşmiş Kentler ve Yerel yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) 7'nci kongresi, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Başkanlık Divanı, Yönetim Organları, Komite Başkanlık Divanları, Stratejik Öncelikleri ve Ana tüzüğün yenilendiği kongrede, Altındağ Belediyesi, teşkilatın yönetim kurulu ve konsey üyeliğine yükseldi.

Kongrede, daha önce Kültür ve Turizm komitesi üyesi olan Altındağ Belediyesi, yönetim kurulu ve konsey üyeleri arasında yerini aldı. Yerel yönetimler arasında iş birliği oluşturma konusunda yüz yılı aşkın bir tecrübenin günümüzdeki temsilcisi olan, dünya genelindeki yerel yönetimleri bir şemsiye altında toplayan UCLG; yerel yönetimlerin uluslararası platformlarda etkin temsilinin sağlanması, güçlü yönetişim yapılarının kurulması ve uluslararası gündemlerin yerelleştirilmesi konusunda faaliyet gösteriyor. Bu teşkilatta dünyanın pek çok ülkesinin yerel yönetimleriyle birlikte yer alan Altındağ Belediyesi, artık yönetim kurulu ve konsey üyesi olarak teşkilatta yer almaya devam edecek. "UCLG-MEWA" teşkilatında, Türkiye'den 96 ilçe belediyesi yer alıyor.

Altındağ Belediyesi'nin yerel yönetimler alanında önemli iş birliklerine imza attığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bundan böyle yönetim kurulu üyesi olarak yer alacağımız UCLG-MEWA teşkilatı, yeni dönem için ‘Çevre ve İklim Değişikliği, Desentralize İş birliği, Yerel Yönetim Finansmanı, Kültür, Kent Sağlığı ve Küresel Gündemlerin Yerelleştirilmesi' gibi yeni stratejik konular belirledi. Önümüzdeki 3 yıl boyunca, yeni kongre yapılana kadar, bu önemli konu başlıklarında hem Ankara'da hem Türkiye'de hem de dünyada yerel yönetimler alanında söz söyleyecek, görüşlerimizi paylaşacağız" dedi.

Başkan Balcı, "Böylesine önemli bir teşkilatın yönetim kurulunda yer almaktan ve yerel yönetimler alanında önemli iş birliklerine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.