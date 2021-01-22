Altındağ Belediyesi 1 yılda 18 kilometre yeni yol açtı

Altındağ'da yeni yatırımların önündeki engeller bir bir kalkıyor. 1 yıl içerisinde 18 kilometre yol açıldığını ve açılan her yolun ilçeye kazandırılacak projelerin de önünü açtığını vurgulayan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Açtığımız her yol bölgede inşa edilecek modern konutların, okulların, parkların, spor alanlarının ve daha birçok sosyal donatının da önünü açıyor. Yeni yol açtığımız her bölge, yatırımcıların tercih ettiği merkez haline dönüşüyor. Açılan bu yolların meyvesini önümüzdeki dönemde toplayacağız” ifadelerini kullandı.

Altındağ'da vatandaşların trafik sorunu yaşamadan evlerine gidebilmesi ve daha fazla yatırımın hayata geçirilebilmesi için durmaksızın çalıştıklarını vurgulayan Balcı, “Altındağ'da tüm çalışmalarımız planlı ve programlı. Altındağ'ın farklı noktalarında yeni yol açma çalışmalarımız devam ediyor. 1 yılda 18 kilometre yeni yol açtık, vatandaşlarımızın büyük beğenisini topladık. Parkları, yolları, tesisleri ve sosyal alanları ile örnek olacak bir Altındağ için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.