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Altındağ Belediyesi Altın Masa, 15 bin başvuruyu çözüme kavuşturdu

Altındağ Belediye Başkanı Doç.

Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla 7 gün 24 saat hizmet verecek şekilde düzenlenen Altın Masa Çağrı Merkezi, 2019 yılında 15 bin başvuruyu çözüme kavuşturdu.


Altındağlıların talep ve şikayetlerine çözüm üretmek için 7 gün 24 saat hizmet veren Altındağ Belediyesi Altın Masa Çağrı Merkezi, 2019 yılında 15 bin talep ve şikayeti çözüme kavuşturdu. Telefon, sosyal medya, CİMER, Whatsapp, Mavi Masa, e-posta, valilik ve kaymakamlık aracılığıyla gelen talepleri dikkate alan Altın Masa Çözüm Merkezi, gelen istekleri dikkatle inceleyerek ekipleri bilgilendirdi.



"Sorunlara çözüm üretiyoruz"


Gelen talep ve şikayetlere anında müdahale edildiğini belirten Dr. Asım Balcı, "Belediyemizi arayarak; talep, şikayet veya bilgi edinme amacıyla başvuru oluşturan her vatandaşımıza ilgili personellerimiz en iyi şekilde yardımcı olmak için çalışıyor. Vatandaşlarımızın taleplerine çözüm üretiyoruz" ifadesini kullandı. 444 3919 Altın Masa Çağrı Merkezi'nin artık 7/24 hizmet verdiğini ifade eden Başkan Balcı, "Hemşehrilerimizin istek ve düşünceleri bizler için çok önemli. Bu nedenle Altın Masa Çağrı Merkezi'nde mesai kavramını ortadan kaldırıldık. Altındağlılar bize istedikleri zaman kolaylıkla ulaşabilir" dedi.

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