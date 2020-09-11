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Altındağ Belediyesi binasında ek tedbirler alındı

Altındağ’ın her noktasında Covid-19’la mücadelesini sürdüren Altındağ Belediyesi, belediye hizmet binasında da önlemleri artırdı.

Altındağ'ın her noktasında Covid-19'la mücadelesini sürdüren Altındağ Belediyesi, belediye hizmet binasında da önlemleri artırdı. Bundan böyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda belediyeye gelen herkesten ‘HES kodu' onayı alınacak, ateş ölçümü yapılmadan kimse içeri alınmayacak.


Altındağ'da önlemler artırılıyor. Kamu binalarında çalışma düzeninin değiştirilmesiyle birlikte önlemlerini de artıran Altındağ Belediyesi, belediye hizmet binasında tedbirlerini artırdı. Bundan böyle belediyeye giriş yapacak herkesten Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Hayat Eve Sığar uygulamasındaki ‘HES kodu' onayı alınacağını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Personelimiz de, vatandaşlarımız da HES kodu onayı alındıktan sonra içeriye alınacaklar. Bunun için binamızın girişinde yeni bir düzen oluşturduk. Ayrıca ekiplerimiz dikkatle ve özenle ateş ölçümü de yapıyor” dedi.


Vatandaşların Altındağ Belediyesine gelerek yürüttükleri bazı iş ve işlemler için belediye binasına gelmesine gerek olmadığını da hatırlatan Başkan Balcı, “Yeni dönemde geçirdiğimiz online çalışma düzeni sayesinde vatandaşlarımız belediyedeki pek çok iş ve işlemlerini evlerinden çıkmadan yapabilir. 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezimiz, vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için 24 saat mesai yapıyor. Vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, online olarak halledebilecekleri iş ve işlemlerini online platformlardan halletmelerini tavsiye ediyorum. Hepimizin sağlığı için en doğrusu bu” ifadelerini kullandı.

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