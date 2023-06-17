Altındağ Belediyesi detaylı temizlik çalışmalarına başladı

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama çalışmaları hız kazandı. Ekipler çöp bırakma noktaları ve konteynerler başta olmak üzere, tüm noktalarda detaylı temizlik ve ilaçlama çalışması için seferber oldu.

Mahalle mahalle temizlik

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Başkan Balcı “Temizlik ekiplerimiz ilaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik gerçekleştiriyor. Yollar ve çöp noktaları ilaçlı sularla yıkanırken, bölgedeki çöpler de uzaklaştırılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte göreve başlayan temizlik personellerimiz, 24 saat aralıksız mesai yapıyor. Hassas çalışmalarımız vatandaşlardan tam not alıyor” dedi.

Çalışmaların mahalle mahalle, Altındağ'ın her noktasında gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Havaların ısınmasıyla birlikte, temizlik çalışmaları daha da önem kazandı. Yıl boyunca titizlikle gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarımızı, daha da artırıp yoğunlaştırdık” ifadelerini kullandı.