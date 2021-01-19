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Altındağ Belediyesi donmak üzere olan 8 köpek yavrusuna sahip çıktı

ANKARA (İHA) – Altındağ’daki sokak hayvanlarına sahip çıkan Altındağ Belediyesi, soğuktan donmak üzere olan 8 köpek yavrusunu kurtardı.

ANKARA (İHA) – Altındağ'daki sokak hayvanlarına sahip çıkan Altındağ Belediyesi, soğuktan donmak üzere olan 8 köpek yavrusunu kurtardı.


Altındağlı vatandaşlardan gelen ihbar üzerine harekete geçen Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuktan donmak üzere olan 8 yavruyu bulundukları yerden alıp Altındağ Belediyesi Hayvan Barınağı'nda koruma altına aldı.


Sıcak yuvalarına kavuşturulan köpek yavrularının, gelen ihbar üzerine ekipler tarafından alındığında çok üşümüş ve aç olduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Minik yavrular çok küçüktü, çok üşümüşlerdi ve çok açlardı. Ekiplerimiz hemen yavruları alıp sıcak ve konforlu barınağımıza getirdi. Burada ilk muayeneleri yapıldı, karınları doyuruldu. Barınağımızın maskotları oldular adeta" ifadelerini kullandı.


Hayvan sevmenin dünyayı güzelleştiren, kalplere merhamet aşılayan bir duygu olduğunu belirten Başkan Balcı, "Bu soğuk havalarda, Altındağ'da herkes kapısının önüne bir tas su, birazcık mama koyabilirse, can dostlarımız için çok büyük bir iyilik yapmış olacaktır. Bu konuda destek veren herkesten Allah razı olsun. Altındağ Belediyesi olarak bizler ilçenin çeşitli noktalarına can dostlarımız için mama ve su koymaya devam edeceğiz. Bize ihtiyaç duyan herkesin de daima yanında olacağız" açıklamalarına yer verdi.

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