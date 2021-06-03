Altındağ Belediyesi ‘Gözün Gönlün Nuru' sergisini Ulucanlar'da hayata geçirdi

Altındağ Belediyesi tarafından, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sergi Salonu'nda "Gözün Gönlün Nuru" temalı hat ve tezhip sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Sanat Sokağı Sergi Salonu'nda açılan “Gözün Gönlün Nuru” sergisinde sanatçılar Fatma Alparslan, Fatma Köse ve Şaziye Ölçer'in eserleri yer alıyor. 5 Haziran'a kadar açık kalacak sergide geleneksel el sanatları olan hat ve tezhibe dair eserler yer alıyor.

Serginin, hat ve tezhip sanatının en güzel örneklerini sergilediğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, tüm sanatseverleri sergiyi ziyaret etmeye davet etti.