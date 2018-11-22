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Altındağ Belediyesi ilçeye kapalı otopark kazandırdı

Altındağ Belediyesi, Siteler bölgesindeki park sorununu çözmek için kapalı otopark yaptı.

Açılış için gün sayan otopark, 150 araç kapasitesiyle hizmet verecek.


Siteler bölgesinde 6 bin 792 metrekare büyüklüğündeki otopark, yaklaşık 150 araçlık bir kapasiteye sahip. Güvenlik görevlilerinin 7 gün 24 saat iş başında olacağı otopark, hizmet saatleri dışında otomatik kepenk sistemiyle kendini kilitleyebilecek. Bu sayede araç sahiplerinin gözü arkada kalmayacak.


Özellikle Siteler bölgesine yoğun araç giriş çıkışının yaşandığına dikkat çeken Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, otoparkla birlikte bir nebze de olsa rahatlama olmasını umduğunu dile getirdi. Başkan Tiryaki, otoparkın çok yakında hizmete açılacağını ifade etti.

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