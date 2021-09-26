Altındağ Belediyesi ile Gazi Üniversitesi'nde eğitimde iş birliği

Altındağ'da önemli bir adım atıldı. Gazi Üniversitesi ile imzalanan protokole göre eğitim ve kültür alanlarında pek çok önemli iş birliğine imza atılacak. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Atılan bu imzaların Altındağ'daki eğitim ve kültür alanındaki çalışmaları daha da geliştireceğine inanıyorum. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Gazi Üniversitesi ile imzalanan protokolün imza atan taraflar için çok memnuniyet verici olduğunu söyleyen Başkan Balcı, “Medeni bir toplum olmanın da medeniyet iddiası taşımanın da olmazsa olmaz şartı, kendi kültürünü bilmek ve sahip çıkmaktır. Kendi kökümüzden beslenerek, bu zengin mirasa sahip çıkmak zorundayız. Altındağ Belediyesi olarak eğitim, kültür ve sanat çalışmalarının birleştirici sosyal sınırları kaldırıcı ve dezavantajlı insanların bile hayata katılımını sağlayıcı bir unsur olduğunun bilincindeyiz. Bizimle aynı fikirde olan kişi ve kurumlarla da aynı amaç doğrultusunda işbirlikleri yapmayı çok önemsiyoruz. Çünkü birlikten güç doğuyor, her şey daha da güzelleşiyor” ifadelerini kullandı.