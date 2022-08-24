Altındağ Belediyesi kütüphanelerinde sınavlara hazırlanan gençlerden 557'si üniversiteli oldu. İlçe kütüphanelerinde sınava hazırlanan adaylar tıp, mühendislik, öğretmenlik ve hukuk gibi bölümler kazandı.

Altındağlı gençlerin YKS sonuçları, Altındağ'ın gururu oldu. 557 Altındağlı genç, hayalindeki bölüme yerleşti. Gençlerin sevincine Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da ortak oldu. Gençlerle bir araya gelen Başkan Balcı, tek tek hepsini tebrik etti.

“Hepsiyle gurur duyuyorum”

Altındağlı gençlerin kütüphanelerden çok iyi faydalandığına yakından şahit olduğunu söyleyen Balcı, "Gençlerimizin sınav maratonunda daima yanlarındaydık. Kütüphanelerimizi her ziyaretimde gençlerimizi çalışırken görüyordum. Böyle güzel başarılarını göreceğimize emindim. 557 gencimiz üniversiteli oldu. Hepsini tebrik ediyorum, hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum” dedi.

“Kütüphaneleri boş bırakmayın”

Kütüphaneler sayesinde planlı ve sistemli bir şekilde çalışabildiklerini söyleyen Altındağlı genç ise “Ders çalışmak için çok uygun bir ortam, görevliler bizlere hem çok destek oldu, hem de bizi motive ettiler. Bizden sonra sınavlara hazırlanacak tüm genç kardeşlerimize bu kütüphanelerden faydalanmalarını tavsiye ediyoruz. Gelsinler, burada çalışsınlar, başarıya ulaşsınlar. Kütüphaneleri boş bırakmasınlar" ifadelerini kullandı.