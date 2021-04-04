Altındağ Belediyesi online seminer eğitimlerine devam ediyor

Altındağlı kadınlar 'Pandemi sürecinde aile içi iletişimimizi nasıl güçlendiririz' konulu seminerde bir araya geldi.

Altındağ Belediyesinin vermiş olduğu online seminerlerde buluşan Altındağlı kadınlar, "Pandemi sürecinde aile içi iletişimimizi nasıl güçlendiririz" konulu seminere katıldı. Türk Psikologlar Derneği'nden Dr. Öğretim Üyesi Nihan Tezer Yörük tarafından verilen online seminere, Altındağlı kadınların ilgisi büyük oldu.

Seminerde ilk olarak, salgın sürecinde hayatımızda nelerin değiştiği ve bu değişikliklere ailelerin nasıl uyum sağladığı konuşuldu. Pandeminin hayatımıza girmesi ile her ailenin kendi içinde alışkanlıklarının ve rutinlerinin değiştiğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Yörük, “Aile olarak yeni rutinler oluşturup, sürece uyum sağlayabilmek çok önemli. Pandemi sürecinde hepimizin ihtiyaçları değişti. Bu ihtiyaçları karşılamak için her aile kendi içerisinde yenilenmeye gidebilmeli. Sağlıklı iletişim bu noktada çok önemli. Birlikte yükleri paylaşarak, evde yeni rutinler oluşturarak, çocukların ve aile üyelerin sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik yeniden düzenleme yaparak sorunların ve çatışmaların önüne geçmek mümkün. Ailenin sağlığının korunması demek, herkesin sağlığının, toplumun sağlığının korunması demek. Bu nedenle bu süreçte yaşadığımız duygusal sıkıntıları, taşıdığımız duygusal yükleri doğru bir iletişimle aile üyeleriyle paylaşmamız gerek” açıklamalarında bulundu.