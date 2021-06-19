Altındağ Belediyesi ve Türk Kızılayı'ndan ortak seminer

Seminerden sonra çocuklara çeşitli oyunlar ve müzik dinletisi yapılan etkinlikte, Genç Kızılay gönüllüleri de Gençlik Merkezi'nin bahçesini balonlarla süsledi.

Düzenlenen etkinlikte Gençli Merkezi üyelerinin oluşturduğu müzik grubu çocuklarla birlikte şarkı söyledi.

Altındağlı gençlerin çevreye duyarlı gençler olarak yetişmesine büyük önem verdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “İyilik, merhamet ve şefkat duygularıyla özdeş olan Türk Kızılayı'nın bünyesinde, gönüllülük ve gençlik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen bu projeye ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Altındağlı çocuklarımız hem çok güzel bilgiler öğrendi, hem de çok keyifli zaman geçirdi. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.