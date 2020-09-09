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Altındağ Belediyesi yeşil alanları artırıyor

Altındağ Belediyesi, ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Karapürçek Mahallesi'ne yapılan, Altındağ'ın 30'uncu parkı da tamamlandı.


Altındağ'da yeşil alan miktarı her geçen gün artıyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla ilçeye kısa sürede parklar ve ağaçlandırma alanları kazandıran Altındağ Belediyesi, 30'uncu parkı da tamamladı. Karapürçek Mahallesi'nde yapımı tamamlanan park, mahalle sakinlerinin büyük beğenisini topladı.



Her ihtiyaç düşünüldü


Parkların her yaştan Altındağlı vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak için özenle tasarlandığını söyleyen Başkan Balcı “Bu nedenle; parklarımıza büyüklüklerine göre; spor aletleri, futbol sahaları, basketbol sahaları, koşu yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar ve banklar yerleştiriyoruz. Her yaştan mahalle sakininin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın istekleri her şeyden önemli” şeklinde konuştu.



Yeni parklar yolda


30'uncu parkın Karapürçek Mahallesi'ne yapıldığını sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Parkımız kısa sürede tamamlandı. Her yaştan mahalle sakininin keyifle vakit geçireceği, çocukların neşe içinde koşup oynayabileceği, yeşil alanları ve bitki gruplarıyla herkesin içini açan bir park oldu. Parkımızın herkese hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı. Çocukların geleceği için çalışmaya devam edeceklerini de vurgulayan Başkan Balcı, Altındağ'ın değerine değer katmayı sürdüreceklerinin de sözünü verdi. Son bir yılda Altındağ'a 30 yeni park, 1 meyve ormanı ve 1 hatıra ormanı kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Balcı, "Altındağımıza yeni yeşil alanlar eklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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