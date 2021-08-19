Altındağ Belediyesi'nden Altındağlı çocuklara sünnet müjdesi

Ankara'nın Altındağ Belediyesi, ilçede ikamet eden 350 çocuğu, modern cerrahi yöntemlerle ve hastane koşullarında ücretsiz olarak sünnet ettiriyor.

Başkent'in Altındağ Belediyesi, ilçede bulunan 350 çocuğu, modern cerrahi yöntemlerle ücretsiz olarak sünnet ettiriyor. Sünnet işlemi sonrasında çocuklara, baştan aşağı sünnet kıyafetleri de yine Altındağ Belediyesi tarafından hediye ediliyor.

“Bu yıl 350 çocuğumuzu tamamen ücretsiz olarak sünnet ettiriyoruz”

Altındağlı ailelerin bu özel günlerine vesile olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı “Sünnet geleneğimiz, erkek evlatlarımızın hayatlarında önemli bir gün. Bugünü mutlulukla hatırlamaları, ailelerinin ise bu mürüvvete şahit olmaları için elimizden geleni yaptık. Bu mutluluğa vesile olduğumuz, aynı zamanda da şahit olduğumuz için çok mutluyuz. İleride çocuklarımız ve ailelerinin bugünü mutlulukla hatırlamalarını arzu ediyoruz. Bu yıl 350 çocuğumuzu tamamen ücretsiz olarak sünnet ettiriyoruz. Sünnet işlemlerimiz devam ediyor. Seneye bu geleneğimizi devam ettirmek ve daha fazla çocuğumuzun mürüvvetini görmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocukların sünnet sevincine ortak olan Başkan Balcı “Çocuklarımızın sünnet kıyafeti hayalini de gerçek yaptık. Her birine baştan aşağı sünnet kıyafeti hediye ettik. Her biri kıyafetleri içinde mutlulukla, gururla gezdi. Ne mutlu bize. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ailelerine ise hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bize bu mutluluğu yaşatan herkesten Allah razı olsun”

Oğlu Enes Muhammed'i Altındağ Belediyesi aracılığı ile sünnet ettiren anne Müzeyyen Eser “Hayalimiz gerçek oldu. Hem sünnet oldu, hem de sünnet kıyafetleri giydi. Çok mutlu oldu. Bize bu mutluluğu yaşatan herkesten Allah razı olsun” ifadelerine yer verdi.