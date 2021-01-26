Altındağ Belediyesi'nden bebek kütüphanesi hizmeti

Bebeklik (0-3 yaş) ve okul öncesi dönem (3-6 yaş) kütüphanesi Altındağ Karapürçek'te açılıyor.

Kendine ait bir bahçesi olan bebek ve çocuk kütüphanesi, müstakil ve çok konforlu bir binada hizmet verecek. 0-3 yaş ve 3-6 yaş çocuklar için 2 ayrı bölümün yer aldığı kütüphane, “Montessori” eğitim modeline göre planlandı. Kütüphanenin yalnızca bebek ve çocuklar için değil, anne adayları ve ebeveynler için de eğitim yuvası olması planlanıyor. Kütüphanenin, kitap etkileşimli gebe eğitimleri ve farklı yaş gruplarından çocukları olan veliler için ebeveyn eğitimleriyle sadece bebek ve çocuklar için değil, aileler, öğretmenler ve eğitim kurumları için de çok önemli bir kazanım olması amaçlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Altındağ Belediyesi'nin ortak çalışması hayata geçen Bebek Kütüphanesi ve Oyun Evi'nin pek çok ülkede sayısının hızla arttığını ve çok büyük ilgi gördüğünü söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Bu güzel kütüphaneyi hayata geçireceğimiz için çok mutluyuz. Tüm çocuklarımıza, bebeklere ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu projeye destek veren Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a Altındağlı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

“Kitaplarla erken tanışma çok önemli”

Bebek ve çocukların çok erken dönemde kitaplarla etkileşiminin, onların gelişimi üzerinde çok olumlu etkileri olduğuna dikkati çeken Başkan Balcı, açılması merakla beklenen kütüphane hakkında şu bilgileri verdi:

“Kitaplarla çok yakın temasta büyüyen çocuklar ve bebeklerin öğrenme ve öz bakım becerilerini kazanma konusunda çok daha ileride olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Çocukların kitaplarla tanışması için artık okumayı öğrenmesinin beklenmesi doğru değil. Çocuk ve bebeklerin kitaplarla mümkün olduğunca erken tanışmaları sağlanmalı. Erken dönemde çocukları kitaplarla tanıştırmalı, gelişim dönemlerine göre değişik kitap türleri çocuklara sunulmalı ve çocuklarda kitap sevgisi ve kütüphane bilincinin oluşmasının temelleri atılmalı. Bu nedenle bu projeyi çok önemsedik, üzerinde çok titizlikle çalıştık. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nden çok değerli hocalarımızla da iş birliği yaptık. Onların yönlendirmeleriyle ortaya çok güzel bir kütüphane çıkardık. Kütüphanenin mümkün olduğunca çok çocuğa ulaşabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık. 0-3 yaş bebeklere ve 3-6 yaş çocuklara hitap edebilmesi, onların ilgisini çekebilmesi için her şeyi düşündük, her detay üzerinde titizlikle çalıştık. Kütüphanenin miniklerimiz için çok faydalı olacağına ve onlar tarafından çok sevileceğine inanıyorum. Altındağ'ın geleceği, onlar sayesinde çok güzel olacak inşallah.”