Altındağ Belediyesinden dilencilere denetim

Altındağ Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Ramazan ayı boyunca sürdürdüğü; gıda, etiket ve tartı denetimlerinin yanı sıra vatandaşların duygularını sömürerek maddi kazanç elde etmeye çalışan dilencilere yönelik de denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri özellikle, Ulus Meydanı, Melike Hatun Camii, hastaneler bölgesi ve Ulus Hali etrafında yoğunlaşan dilencileri tek tek topladı. Ekiplerce toplanan dilenciler daha sonra Büyükşehir Belediyesi Dilenci Barınma Evine götürüldü. Dilenciler hakkında ekipler tarafından yasal işlemler yapıldı. Ramazan ayının gelmesiyle denetimlerini giderek sıklaştıran Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, benzer çalışmaların her gün düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

“Halkımız taviz vermesin”

Vatandaşların Altındağ'da daha huzurlu ve güvenli yaşayabilmeleri için zabıta ekiplerinin sürekli olarak denetimler gerçekleştirdiğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ'ın gündüz nüfusu yaklaşık 1 milyonu buluyor. Bu yoğun insan trafiğinin yaşandığı ilçede güven ve huzur ortamını sağlamak için özverili çalışmak gerekiyor. Özellikle zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın; çarşıda, pazarda ve sokakta daha güvenli bir hayat sürdürebilmesi için denetimlerini gerçekleştiriyor. Ramazan ayında bu denetimler neredeyse iki katına çıkıyor. İnşallah halkımızın mutlu bir Ramazan ayı geçirebilmesi için mesai saatleri gözetmeksizin görevimizin başında olacağız. Halkımız sokaklarda duygu sömürüsü yaparak kazanç elde eden dilencilere lütfen taviz vermesin” dedi.