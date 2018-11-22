Altındağ Belediyesinden Emniyet'e bir destek daha

Altındağ Belediyesi, Zübeyde Hanım Mahallesine yaptığı polis karakolu ile Emniyet Teşkilatı'na bir kez daha büyük destek verdi. Resmi açılışı için gün sayan karakol, hizmet vermeye çoktan başladı.

Daha önce Aydınlıkevler, Anafartalar, Karapürçek ve Demirfırka Polis Karakollarını yaparak Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim eden Altındağ Belediyesi, bu sefer Zübeyde Hanım Mahallesi için harekete geçti. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Altındağ Belediyesi, gerek kamu hizmetlerini hızlandırmak, gerek vatandaşın yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, kamu tesislerini Altındağ'a kazandırmaya devam ediyor. Yeni karakolumuzun da inşaatı tamamlandı. Hayırlı olsun" dedi.

Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 4 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen hizmet binası yaklaşık 800 metrekare kullanım alanına sahip. Bodrum, zemin, 1. ve 2. kattan oluşan polis karakolu binası yine ihtiyaçları gidermeye yönelik bir yatırım oldu.

Polis karakolunun bodrum katında 2 nezarethane, sorgu odası, ifade odası, teşhis odası, personel odası ve arşiv bulunuyor. Suç araştırma odası, kamera odası, avukat odası, teknik oda ve yine bir ifade alma odası da zemin katta bulunuyor. Karakolun 1. ve 2. katında ise mutfak, idari ve adli bürolar, amir ve amir yardımcısı odası yer alıyor.