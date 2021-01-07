Altındağ Belediyesi'nden esnafa destek

Koronavirüs salgınının ilk gününden itibaren etkili çözümler hayata geçiren Altındağ Belediyesi'nd müjde niteliğinde bir karar aldı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, 2021 yılında belediyenin kiracılarına zam yapılmayacak.

Altındağ Belediyesi'nden kiracılarına müjde. Pandemi ile mücadelede daima esnafın ve işletmelerin yanında olan Altındağ Belediyesi, kiracılarına rahat nefes aldıracak bir karara imza attı. Altındağ Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, 2021 yılında belediyenin kiracılarına zam yapılmayacak. Alınan karar bu kadarla sınırlı değil. Belediyenin kiracısı olan ve koronavirüsle mücadele tedbir kararları gereği faaliyetleri durdurulan işletmelerden 2021 yılının ilk 6 ayında kira alınmayacak ve kira sözleşmeleri bu süre kadar uzatılacak. Ayrıca, diğer işletmelerin kiraları ise 6 ay ertelenecek, kira borçları 2021 Temmuz ayından itibaren 6 taksitle alınacak.

Kiracıya rahat nefes

Yaşanan zor günlerde vatandaşlara her konuda rahat nefes aldırmak için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı şunları dedi:

“Belediyemizin kiracısı konumunda pek çok işletme var. Bu işletmelerden bazıları koronavirüsle mücadele tedbir kararları doğrultusunda hizmete kapandı, bazılarınınsa iş yoğunluğu öncesine göre epey azaldı. Tabii ki bu durum, gelir durumlarını etkiledi. Kiracı arkadaşlarımızın da aileleri var, çoluk çocukları, bakmakla yükümlü oldukları insanlar var, kendilerine göre ödemeleri var. Bir de biz onlara yük olmak istemedik. Kendilerine destek olmak, biraz olsun rahat nefes aldırmak istedik. Belediye meclisimizin de kabul oylarıyla böyle bir karar aldık.”

Başkan Balcı, “Bu zorlu günlerde daha çok birlik olmalı, birbirimize daha çok destek olmalıyız. El ele vereceğiz, bu zorlu günlerin de üstesinden geleceğiz inşallah” diye konuştu.