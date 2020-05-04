Altındağ Belediyesinden geri dönüşüme destek

Belediyenin kurduğu kompost ünitesi ile organik içerikli evsel atıklar yeniden doğaya kazandırılıyor.

Altındağ Belediyesi çevre dostu uygulamalarını sürdürüyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın girişimleriyle kurulan “Kompost Ünitesi” ile organik içerikli evsel atıklar yeniden doğaya kazandırılıyor. İlçe genelinde geri dönüşüm alanında çok önemli uygulamalara imza attıklarını söyleyen Balcı, “Geri dönüşüm alanındaki çalışmalarımızı kompost ünitemiz ile zirveye taşımayı amaçlıyoruz. Dünyada pek çok ülkede uygulanan, kompost uygulaması ile hem doğaya katkıda bulunacak, hem de geri dönüşüm konusunda önemli bir çalışma yapacağız inşallah” dedi.

Altındağ'da geri dönüşüm alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Balcı, “Yedi farklı atık türünün birbirinden ayrılarak atılması için 10 adet mobil getirme merkezi ve 200 sıfır atık kumbarasını ilçemizin farklı noktalarına yerleştirdik. Toplanılan atıkları geçici depolama alanlarında biriktirerek, geri dönüşüm merkezine gönderiyoruz. Yerleştirilen geri dönüşüm kutuları sayesinde, hem atıklar dönüştürülerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor hem de doğanın korunmasına katkıda bulunuluyor. Ayrıca 400 adet geri dönüşüm kumbarası, 400 adet giysi kumbarası, okullara da 100 adet geri dönüşüm potası yerleştirdik. Geçtiğimiz yıl 5 ton atık yağ ve 4 ton atık pil toplayarak çevreye verilecek zararın önüne geçtik. Toplanan atıklar ekiplerce alınarak geri dönüşüme kazandırıldı” ifadelerini kullandı.

Geri dönüşüm alanındaki çalışmaları ileriye taşıyacaklarını kaydeden Balcı, “Tatlar Mahallesi'nde kompost atık ünitesi oluşturduk. Burada ilçe genelinde toplanan organik içerikli evsel atıkları toprağı ıslah edici, organik değeri yüksek kompost gübreye dönüştüreceğiz. Organik madde bakımından zengin olan kompost, toprağın havalanması ve su tutma kabiliyetini artırmasının yanı sıra, erozyon kontrolünü de sağlar. Ayrıca tohum çimlenmesi ve ürünün mahsul değerini arttırır. Gübre kullanımını azaltarak ekonomik fayda da sağlar. Kendi ürettiğimiz kompost gübreyi ilçemizin muhtelif park ve bahçelerinde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarında kullanacağız. Hem doğaya, hem de ekonomiye katkı sağlayacağız” dedi.